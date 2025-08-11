L'intégrale du 11 septembre 2025

Au lendemain de la mobilisation « Bloquons tout », le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a fait ses premiers pas à Matignon. Conscient du climat social et politique tendu qui entoure sa nomination, il a immédiatement ouvert une série de consultations, avec d'abord les chefs des partis du socle commun, puis la présidente de l'Assemblée nationa... le, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Ces rencontres marquent la volonté affichée de bâtir un dialogue au sommet, dans un contexte de défiance croissante. Mais déjà, les partis d'opposition posent leurs lignes rouges, à commencer par le Parti socialiste, déterminé à maintenir fermement ses propositions. Cette main tendue suffira-t-elle à poser les bases d'un compromis ? Pour en parler en première partie de "Sens Public" : Vincent COURONNE, Chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique; Béatrice GIBLIN, Géographe, Directrice de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote et Julien NENY, Journaliste au service politique de France Inter. Place à la scène internationale en seconde partie d'émission. Début septembre, Pékin orchestrait un défilé militaire grandiose, avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un à ses côtés...tandis que l'Occident brillait par son absence. Quels messages Pékin a souhaité faire passer¿? Serait-ce la fin de l'hégémonie occidentale, déjà fortement contestée ? Et comment l'Occident peut-il réagir à ce repositionnement stratégique¿? Pour en débattre : Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin et Moscou et autrice de "L'Ours et le Dragon - Russie-Chine : Histoire d'une amitié sans limites ?" paru chez Tallandier ; Valérie NIQUET, Spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), auteure de "L'Indo Pacifique, nouveau centre du monde " qui paraît en poche Tallandier et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales

