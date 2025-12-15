L'intégrale du 12 janvier 2026

Depuis le 28 décembre 2025, l’Iran est secoué par une vague de manifestations déclenchée par l’effondrement de sa monnaie, dans un contexte d’inflation élevée et de défaillances des services publics. Ce mouvement de protestation, qui ne cesse s'intensifier, se heurte à une répression particulièrement violente menée par les autorités à trav... ers le pays. Parallèlement, la pression internationale s’accentue, avec Donald Trump qui va jusqu’à menacer le pays d’une intervention militaire pour soutenir les manifestants. Quelles sont les origines de cette contestation ? Pourrait-elle renverser les mollahs au pouvoir depuis 1979 ? Les États-Unis vont-ils réellement frapper le pays ? On en parle avec : Thierry COVILLE, Chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), Spécialiste de l'Iran, Auteur de “L’Iran, une puissance en mouvement” (Eyrolles) ; David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA), Auteur de “La République islamique d’Iran en crise systémique” (L’Harmattan) et Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de la rédaction de Libération. En deuxième partie, Sens Public revient sur l'un des enjeux des municipales : la mobilité À l’approche des élections municipales de 2026, la question de la mobilité, et en particulier celle des transports publics, s’impose comme un enjeu majeur. Dans plusieurs grandes villes, comme Montpellier, ces transports sont désormais gratuits, relançant le débat sur une éventuelle généralisation de la gratuité. Faut-il interdire l’accès des centres-villes aux véhicules les plus polluants ? Comment développer des alternatives à la voiture dans les zones rurales ? On en débat avec : Franck DHERSIN, Sénateur centriste du Nord, Membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ; Marie HUYGUES, Docteure en urbanisme et consultante sur la mobilité durable en milieu rural et Camille SELOSSE, Journaliste Transports chez Contexte

