L'intégrale du 12 novembre 2025

Les députés ont adopté mercredi 12 novembre la très attendue suppression de la réforme des retraites. Annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale, cette suspension visait à tendre la main au Parti socialiste et à éviter une motion de censure contre le gouvernement Lecornu II. Le moins que l’... on puisse dire, c’est que le sujet divise profondément... Est-ce la fin des 64 ans d’âge légal de départ à la retraite? Ce renoncement va-t-il offrir au pays quelques mois de stabilité budgétaire ? On en débat avec : Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) ; Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI et Laure SALVAING, Directrice générale de Verian. En deuxième partie, Sens Public revient sur cette nuit d'horreur...Le 13 novembre 2015, il y a dix ans, des assaillants se réclamant de l’État islamique semait la terreur à Paris et à Saint-Denis. Le Stade de France, plusieurs terrasses de cafés et la salle de concert du Bataclan étaient pris pour cibles, laissant une marque durable dans la mémoire collective française. Dix ans plus tard, comment vont les centaines de victimes, physiques et psychologiques des attaques terroristes ? Le procès a-t-il contribué à leur reconstruction ? Et comment les Français vivent-ils avec la peur toujours présente du terrorisme ? On en parle avec : Manuel VALLS, Ancien Premier ministre, Denis PESCHANSKI, Historien, Directeur de recherches émérite au CNRS, Corresponsable du “Programme 13-Novembre”, Co-auteur de “Faire face. Les Français et les attentats du 13 novembre 2015” et Charlotte PIRET, Journaliste Justice à France Inter, Spécialiste des dossiers terroristes, Co-réalisatrice du podcast “Ce que le 13 novembre a changé en nous”.

