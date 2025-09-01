Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 12 septembre 2025

Depuis sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu avance discrètement. Peu de communication, des consultations menées en petit comité...le nouveau Premier ministre semble avoir choisi la discrétion comme méthode. Une stratégie habile ou un pari risqué ? Tous le présentent comme un négociateur habile et un rassembleur, mais son parcours n'a pas q...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public