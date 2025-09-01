L'intégrale du 12 septembre 2025

Depuis sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu avance discrètement. Peu de communication, des consultations menées en petit comité...le nouveau Premier ministre semble avoir choisi la discrétion comme méthode. Une stratégie habile ou un pari risqué ? Tous le présentent comme un négociateur habile et un rassembleur, mais son parcours n'a pas q... ue des réussites en matière de compromis. Comment transformera-t-il cette réputation en résultats tangibles ? Ses premiers échanges avec les partenaires sociaux, et notamment avec le Medef, seront un test décisif. Pour en débattre : Frédéric DABI, Directeur général Opinion à l'Ifop, Auteur de "Parlons-nous tous la même langue ?" (L'Aube) ; Valérie GAS, Chef du service politique RFI et Bertrand-Léo COMBRADE, Professeur de droit public à l'université de Poitiers, Rédacteur en chef de la rubrique droit constitutionnel chez les Surligneurs. En deuxième partie, Sens Public revient sur l'actualité des GAFAM.Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la pression s'accentue sur Bruxelles et ses ambitions de régulation des GAFAM ne cessent de croître. Entre sanctions, protectionnisme et bataille pour la souveraineté numérique, une nouvelle confrontation transatlantique s'annonce. L'Europe a-t-elle les moyens de peser dans cette guerre d'influence, ou restera-t-elle dépendante des règles fixées à Washington ? Pour en parler : Boris MANENTI, Journaliste, chef du service Economie du Nouvel Obs ; Ophélie COELHO Spécialiste de la géopolitique du numérique, chercheuse associée à l'IRIS. Autrice de "Géopolitique du numérique : l'impérialisme à pas de géants"aux éditions de l'Atelier et Geoffroy DIDIER, Vice-président des Républicains, ancien député européen, co-rapporteur au Parlement européen du Digital Services Act (DSA) et avocat.

Voir plus