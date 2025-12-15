L'intégrale du 13 janvier 2026

L’ex-présidente du Rassemblement national comparaît en appel à Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, après sa condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires européens pour détournement présumé de fonds publics. Quelle stratégie de défense adoptera-t-elle¿? Les magistrats pourront-ils travailler sereinement¿? Le par... ti lepéniste se prépare-t-il à l’après-Le Pen¿? On en parle avec : Lauriane CLEMENT, Journaliste politique au journal La Croix; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et John-Christopher ROLLAND, Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) En deuxième partie, Sens Public revient sur la question de la fin de vie. Après plusieurs reports et quatre mois de retard, le texte sur la fin de vie est examiné par le Sénat. En commission, le Haute assemblée a présenté une version remaniée de la proposition de loi sur l'aide à mourir, après une première adoption de l'Assemblée nationale. Le Sénat va-t’il revenir sur le texte adopté par les députés ? Quelles modifications seraient nécessaires dans la loi¿? Quel bilan peut-on tirer des pays européens qui l’autorisent déjà¿? Et comment prévenir les dérives¿? On en débat avec : Michèle LEVY-SOUSSAN, Médecin interniste AP-HP, Ancienne responsable de l’unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; Alice KACHANER, Journaliste à France Inter, Reportage “Fin de vie : quand la mort est clandestine”, dans “Interceptions” sur France Inter (30 mars 2025) et Laurence GARNIER, Sénatrice LR de la Loire-Atlantique

