Sens Public

L'intégrale du 13 octobre 2025

Renommé à Matignon par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a dévoilé, ce dimanche 12 octobre au soir, sa nouvelle équipe de 34 ministres. À peine formé, le nouveau gouvernement Lecornu II fait déjà face à une motion de censure déposée par le Rassemblement national et La France insoumise. Qui la votera ? Il faudra voir quelle position adoptera le...

