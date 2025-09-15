L'intégrale du 13 octobre 2025

Renommé à Matignon par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a dévoilé, ce dimanche 12 octobre au soir, sa nouvelle équipe de 34 ministres. À peine formé, le nouveau gouvernement Lecornu II fait déjà face à une motion de censure déposée par le Rassemblement national et La France insoumise. Qui la votera ? Il faudra voir quelle position adoptera le... Parti socialiste, qui pourrait bien détenir la clé de la survie du gouvernement... Sébastien Lecornu va-t-il revenir sur la réforme des retraites ? LR et Horizons accepteraient-ils sa suspension ? Et surtout, combien de temps survivra ce nouveau gouvernement ? On en débat avec : Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence ; Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick En deuxième partie, Sens Public revient sur une journée d'espoir pour la paix entre Israël et la Palestine. Renommé à Matignon par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a dévoilé, ce dimanche 12 octobre au soir, sa nouvelle équipe de 34 ministres. À peine formé, le nouveau gouvernement Lecornu II fait déjà face à une motion de censure déposée par le Rassemblement national et La France insoumise. Qui la votera ? Il faudra voir quelle position adoptera le Parti socialiste, qui pourrait bien détenir la clé de la survie du gouvernement... Sébastien Lecornu va-t-il revenir sur la réforme des retraites ? LR et Horizons accepteraient-ils sa suspension ? Et surtout, combien de temps survivra ce nouveau gouvernement ? On en débat avec : Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence ; Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick

