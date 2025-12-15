L'intégrale du 14 janvier 2026

Dans un Iran privé d’Internet, il est difficile d’évaluer précisément l’ampleur de la répression qui dure depuis deux semaines. Mais il apparaît clairement que les Gardiens de la Révolution répriment les manifestants avec une violence extrême, tandis que les hôpitaux débordés subissent eux aussi les attaques des milices du régime. Assiste-... t-on au dernier sursaut d’une théocratie condamnée ? Que pourrait entraîner la chute de l’Ayatollah Khamenei et quelle stratégie adopteront Donald Trump et son allié israélien Benjamin Netanyahu dans ce contexte ? On en parle avec : Chowra MAKAREMI, Anthropologue, Chercheuse au CNRS au laboratoire d’anthropologie politique, Autrice de “Femme ! Vie ! Liberté ! Echos d’un soulèvement révolutionnaire en Iran” (La Découverte), “Résistances affectives: Les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté” (La Découverte, dernier livre, 2025) ; Armin AREFI, Grand reporter au journal Le Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Sorour Kasmaï, Romancière, traductrice et éditrice franco-iranienne, Directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, Autrice de “Le cimetière de verre” (Actes Sud), et le dernier, “Ennemis de dieu” (Robert Laffont). En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au débat sur le travail du sexe. Début décembre, le Rassemblement national a proposé de rouvrir les maisons closes à l'image de ses voisins belges, relançant ainsi le débat sur le statut des travailleur.euses du sexe. Les maisons closes permettraient-elles de mieux protéger et traiter les prostituées ? Ne risquerait-on pas au contraire de légaliser l’exploitation et la domination des femmes¿? La loi française qui pénalise les clients des prostituées est-elle appliquée de manière efficace¿? On en débat avec : Daniel BORRILLO, Professeur de droit à l’Université Paris-Nanterre, chercheur au sein du think tank Génération libre, Co-Auteur du rapport “Faire entrer le travail sexuel dans le droit commun” paru en 2023 ; Amar PROTESTA, Travailleuse du sexe, Membre du STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) ; Céline PIQUES, Porte-parole de l’association “Osez le Féminisme !” et Claire QUIDET, Porte-Parole du Mouvement du Nid

