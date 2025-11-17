L'intégrale du 15 décembre 2025

Condamné à sept ans de prison en Algérie pour apologie du terrorisme, le journaliste français Christophe Gleizes a demandé dimanche un pourvoi en cassation afin d’obtenir un nouveau procès. Dans ce contexte, sa mère a adressé une demande de grâce au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle est ce soir sur notre plateau pour en parler. Cett... e démarche peut-elle aboutir ? Quelles leçons tirer de la libération de l’écrivain Boualem Sansal il y a un mois ? Les relations franco-algériennes sont-elles en train de s’apaiser ? On en débat avec : Sylvie GODARD, Mère du journaliste Christophe Gleizes; Emmanuel DAOUD, Avocat français du journaliste Christophe Gleizes et Olivier CADIC, Sénateur Union Centriste des Français établis hors de France, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées En deuxième partie, Sens Public revient sur le personnage de Vladimir Poutine. Depuis plus de 25 ans à la tête de la Russie, Vladimir Poutine s’inspire régulièrement de l’histoire soviétique, notamment pour justifier l’invasion de l’Ukraine. Mais que souhaite réellement cet homme¿? Pourquoi a-t-il envahi l’Ukraine¿? Cherche-t-il à restaurer l’empire soviétique¿? Comment reste-t-il au pouvoir depuis si longtemps¿? Et quelle est l’ampleur de sa fortune¿? On en parle avec : Sabine DULLIN, Historienne spécialiste de l’histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique, Professeure à Sciences Po Paris ; Ksenia BOLCHAKOVA, Journaliste réalisatrice à Capa Presse, Autrice de "Un peuple qui marche au pas" (JC Lattès, 2023), Lauréate du Prix Albert-Londres 2022 catégorie "audiovisuel" avec sa co-autrice Alexandra Jousset et Mathilde PHILIP, Professeure de droit public, Experte sur les crimes internationaux, Autrice de “Peut-on juger Poutine” (Albin Michel, 2023)

