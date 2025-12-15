L'intégrale du 15 janvier 2026

Privé de majorité pour faire adopter le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu se retrouve face à un choix délicat. Le gouvernement pourrait recourir au 49.3, jusque-là écarté, pour surmonter les blocages persistants et assurer à la France une visibilité financière. Autre option inédite, recourir pour la première fois aux ordonnances budg... taires. Mais cette dernière option, qui serait privilégiée par Emmanuel macron, pourrait entrainer la chute du gouvernement via une censure. On en débat avec : Julien NENY, Journaliste au service politique de France Inter ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) En deuxième partie, Sens Public revient sur la situation en Iran. Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, la tension semble légèrement retomber entre Washington et Téhéran. Le président américain, qui avait envisagé une intervention militaire, semble finalement y renoncer en affirmant que les massacres ont cessé. Comment expliquer ce revirement ? Quelle est la stratégie de Donald Trump ? Pourquoi reprend-il la rhétorique du pouvoir iranien ? On en parle avec : Azadeh KIAN, Professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité, Autrice de “Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran” (Bloomsbury) (“Repenser le genre, l’ethnicité et la religion en Iran”) ; Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem et à Washington ; Chirinne ARDAKANI, avocate franco-iranienne, présidente de l’association “Iran Justice”, avocate du Prix Nobel de la Paix Narges Mohammadi et REZA, Photographe franco-iranien

