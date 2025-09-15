Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 15 octobre 2025

Sébastien Lecornu est-il tiré d’affaire ? Le Premier ministre a satisfait à la principale exigence du Parti socialiste concernant la réforme des retraites, et c'est au mois de novembre que le gouvernement soumettra au parlement sa suspension. Si Sébastien Lecornu peut espérer rester à Matignon, l’adoption du budget 2026 s’annonce en revanche bie...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public