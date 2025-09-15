L'intégrale du 15 octobre 2025

Sébastien Lecornu est-il tiré d’affaire ? Le Premier ministre a satisfait à la principale exigence du Parti socialiste concernant la réforme des retraites, et c'est au mois de novembre que le gouvernement soumettra au parlement sa suspension. Si Sébastien Lecornu peut espérer rester à Matignon, l’adoption du budget 2026 s’annonce en revanche bie... n plus incertaine. Prévu pour générer des économies importantes, ce projet budgétaire accentue les tensions au sein de l’Assemblée. Le gouvernement arrivera-t-il à éviter la censure ? Les partis parviendront-ils enfin à s’entendre pour voter un budget ? Qui paiera l'addition de ce nouveau budget 2026 ? On en débat avec : Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Mathilde SIRAUD, Rédactrice en chef du service politique du Point. En deuxième partie, Sens Public revient cinq ans après sur l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a été décapité par un terroriste islamiste, dix jours après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Ce drame a profondément marqué la société française et encore aujourd'hui, le sort de Samuel Paty résonne encore. Cinq ans après, qui porte haut la laïcité ? Comment les professeurs sont-ils formés et protégés ? Peut-on encore enseigner la liberté d’expression en France ? Et comment ce sujet est-il récupéré par les partis politiques extrémistes ? On en parle avec : Valérie IGOUNET, Historienne, Directrice de Conspiracy Watch, autrice avec Gaëlle Paty et Guy Le Besnerais de “Samuel Paty, un procès pour l’avenir” chez Flammarion ; Christine GUIMONNET, Professeure d'histoire-géographie au lycée Camille-Pissarro à Pontoise (Val-d'Oise) et Porte-parole de l’Association des professeurs d’histoire-géographie et Pierre OUZOULIAS, Vice-Président du Sénat, Sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Historien et archéologue, Membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

