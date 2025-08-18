L’intégrale du 15 septembre 2025

Quelques jours après l’intrusion de drones dans l’espace aérien polonais, la Roumanie a à son tour annoncé, le samedi 13 septembre 2025, qu’un drone russe avait violé son territoire lors d’une attaque visant des infrastructures ukrainiennes. Cette intrusion ravive les inquiétudes dans la région, d’autant que la Roumanie partage une frontièr... e de plus de 650 km avec l’Ukraine. Poutine est-il en train de tester la patience de l’OTAN ?Cet incident est perçu par l’OTAN comme un avertissement, voire une tentative de tester la résilience sécuritaire de l’Europe orientale. En réponse, l'OTAN a lancé l'opération « Sentinelle orientale » destinée à renforcer la protection de l’espace aérien européen à proximité de la Russie. Cette initiative sera-t-elle suffisamment dissuasive face aux intrusions répétées de drones ? Et au-delà, sommes-nous à la hauteur de la menace ? Sens Public en débat avec Ulrich Bounat, Analyste géopolitique et chercheur associé à Eurocréative, spécialiste de l’Europe de l’Est ; Marie Jégo, Journaliste spécialiste de la Russie pour Le Monde, ancienne correspondante à Moscou et Patrick Dutartre, Général de l’armée de l’air. La Commission européenne a adopté, le mercredi 3 septembre 2025, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les quatre pays sud-américains du Mercosur. Pour certains, ce traité représente une opportunité de diversifier les débouchés commerciaux afin de compenser les pertes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump. L’accord est cependant vivement critiqué, notamment par les agriculteurs, car il pourrait les exposer à une concurrence jugée déloyale, fragiliser la souveraineté européenne, abaisser les standards alimentaires et représenter un risque écologique. Cet accord serait-il le refletd’une Europe fragilisée par la dégradation de sa relation avec Washington ? Et, dans un climat de crise sociale, comment répondra la Face à la colère de la FNSEA, déjà mobilisée pour une journée d’action le 26 septembre ? Pour en débattre : Jean-Luc DEMARTY, Ancien Directeur Général du Commerce Extérieur (2011-2019) et de l’Agriculture (2005-2010) à la Commission Européenne, Ancien conseiller de Jacques Delors; Thierry POUCH, Economiste, Responsable des études aux Chambres d’agriculture et Clémence LEMAISTRE, Directrice adjointe de la rédaction des Echos

