L'intégrale du 16 décembre 2025

Ces derniers jours, les blocages se multiplient en France pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement face à l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Dans le même temps, les États européens doivent se prononcer d’ici le 20 décembre sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, vivement contesté par l... es agriculteurs. La France peut-elle, et doit-elle s’opposer à l’accord sur le Mercosur ? L’Europe peut-elle s’en passer ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il souvent changé d’avis sur ce dossier ? On en débat avec : Richard WERLY, Correspondant France/Europe du média suisse Blick, Auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevigata) ; Elvire FABRY, Directrice du programme Commerce et sécurité économique de l’InstitutJacques Delors et Vincent LOUAULT, Sénateur Horizons de l’Indre-et-Loire, Agriculteur En deuxième partie, Sens Public revient sur les municipales 2026. Notre baromètre politique Odoxa de décembre, réalisé pour la presse régionale à l’approche des élections municipales de mars 2026, vient d’être publié. À trois mois du scrutin, la sécurité apparaît comme la principale préoccupation des Français. Ces inquiétudes des citoyens profitent plutôt à la droite. Du côté des alliances, un front anti-LFI apparaît, plus fort que le front anti-RN. Du côté des partis, les écologistes peuvent perdre plusieurs grandes villes. Les Républicains multiplieront-ils les alliances locales avec le bloc central ou le RN¿? Et le parti lepéniste parviendra-t-il à consolider son implantation municipale¿? On en parle avec : Thierry DUPONT, Responsable de l’édition pouvoir de Contexte ; Céline BRACQ, Co-fondatrice et directrice générale de l’Institut de sondage Odoxa et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob)

