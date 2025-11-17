Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 16 décembre 2025

Ces derniers jours, les blocages se multiplient en France pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement face à l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Dans le même temps, les États européens doivent se prononcer d’ici le 20 décembre sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, vivement contesté par l...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public