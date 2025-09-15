L'intégrale du 16 octobre 2025

Ça s'est joué à quelques voix près... Le Premier ministre Sébastien Lecornu a affronté, jeudi 16 octobre, deux motions de censure. Rejetée à 18 voix près pour LFI et 145 pour le RN, les oppositions n'ont pas réussi à renverser le premier ministre... mais les oppositions n'ont pas dit leurs derniers mots, et comptent s'imposer sur le budget. Combi... en de temps Sébastien Lecornu va-t’il rester à Matignon ? Le gouvernement réussira-t-il enfin à voter un budget ? On en débat avec : Sandrine CASSINI, Journaliste au Monde en charge de la gauche; Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Frédérique MATONTI, Professeure émérite de science politique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Autrice de “Le genre présidentiel” (La Découverte) En deuxième partie, Sens Public s'entoure de correspondants étrangers, afin de savoir comment la crise actuelle française est perçue par l'étranger. Depuis la démission de Sébastien Lecornu, la presse étrangère s’amuse mais se préoccupe aussi de la crise politique française. Avec cinq gouvernements successifs, l'étranger ne sait plus sur quel pied danser, et s'interroge sur la stabilité de la France, et sa capacité à remonter la pente. En parallèle, dépeint comme un pays très endetté, nos voisins européens s'inquiètent d'une crise qui puisse affecter la croissance de la zone euro. Emmanuel Macron est-il affaibli sur la scène internationale ? La France saura-t-elle faire des compromis ? L'hexagone saura-t-il rassurer les marché financiers ? On en parle avec : Jon HENLEY, Correspondant Europe du quotidien britannique The Guardian ; Frédéric ARNOULD, Correspondant de Radio Canada pour l’Europe, Auteur de “C’est aussi ça l’Amérique” (Editions Québec Amérique) ; Ana NAVARRO PEDRO, Correspondante de la presse portugaise à Paris ; Paolo LEVI, Correspondant en France pour l’agence italienne ANSA et Annika JOERES, Correspondante en France pour Die Zeit

