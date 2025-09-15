Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 16 octobre 2025

Ça s'est joué à quelques voix près... Le Premier ministre Sébastien Lecornu a affronté, jeudi 16 octobre, deux motions de censure. Rejetée à 18 voix près pour LFI et 145 pour le RN, les oppositions n'ont pas réussi à renverser le premier ministre... mais les oppositions n'ont pas dit leurs derniers mots, et comptent s'imposer sur le budget. Combi...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public