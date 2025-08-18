L’intégrale du 16 septembre 2025

Dans la nuit du 15 au 16 septembre, l’armée israélienne a lancé une offensive terrestre sur Gaza, perpétrée avec l’aval des Etats-Unis. C’est la deuxième phase de l’opération Les chariots de Gédéon, commencée en mai, qui visait d’abord le nord et le sud de l’enclave. Cette fois, l’objectif est de prendre le contrôle de la ville pri... ncipale. Comment stopper l’escalade vengeresse de Netanyahu ?… Faut-il lier cette offensive terrestre avec la reconnaissance d’un Etat Palestinien par plusieurs Etats européens ? Très vite, les réactions se sont fait entendre… dès le mardi 16 septembre, la commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a accusé Israël de commettre un génocide tandis que la société israélienne commence elle-même à se lever et à s’opposer publiquement à cette politique. En parallèle, le 15 septembre, les dirigeants de 57 pays arabes et musulmans se sont réunis à Doha, une semaine après l’attaque israélienne sur la capitale qatarie, avec pour objectif d’afficher leur unité face à Israël. Israël peut-il encore poursuivre sa conquête face à la pression internationale ? Pour en parler : Antoine BASBOUS, Politologue, Associé chez Forward Global, Directeur de l’Observatoire des pays arabes; Béligh NABLI, Professeur des universités en droit public, Auteur de “L’Etat de droit” (Que sais-je ?) et Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de la rédaction de Libération, Ancienne correspondante à Jérusalem Dans une deuxième partie, Sens Public revient sur les mot de l’ancien premier ministre : les boomers. Lors de son passage au JT de TF1, le 27 août, François Bayrou a déclenché une véritable tempête en accusant les boomers d’être en partie responsables de la dette publique. Mais qui sont vraiment les boomers ? On reproche à ces enfants du baby-boom, devenus retraités aujourd’hui, d’avoir connu le plein emploi, l’accès facile à la propriété, une économie en croissance, et d’avoir vécu dans un confort que les jeunes générations n’ont pas. Mais sont-ils réellement aussi favorisés qu’on le prétend ? Pour certains, cette accusation relève surtout d’une tactique politique, permettant au gouvernement de se dédouaner de ses choix passés. Elle contribue également à alimenter un clivage entre jeunes et retraités, dressant deux générations l’une contre l’autre.… Ce clash intergénérationnel existe-t-il vraiment ? Et cette génération devrait-elle contribuer davantage pour compenser les avantages dont elle a bénéficié pendant ses belles années ? Pour en débattre : Léa FALCO, Militante, cofondatrice du collectif Construire l’écologie, autrice de “Faire écologie ensemble” éditions Rue de l’Echiquier ; Olivier PACCAUD, sénateur LR de l’Oise et Anne MUXEL, Directrice déléguée au Cevipof (CNRS) et directrice de recherche émérite en science politique, autrice avec Bruno Cautrès de “Le vote sans issue, Chroniques électorales 2024” paru aux Presses universitaires de Grenoble

