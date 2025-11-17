Public Sénat
L'intégrale du 17 décembre 2025

Après des débats tendus sur le budget, l’attention se tourne désormais vers la commission mixte paritaire, qui se réunira vendredi 19 décembre pour tenter de trouver un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi de finances. Le Parti socialiste réclame 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires, une demande qu...

Société

Thomas Hugues

1h28mn

Jusqu'au 17/12/2026

