L'intégrale du 17 décembre 2025

Après des débats tendus sur le budget, l’attention se tourne désormais vers la commission mixte paritaire, qui se réunira vendredi 19 décembre pour tenter de trouver un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi de finances. Le Parti socialiste réclame 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires, une demande qu... e l’on voit mal les Républicains accepter. Sébastien Lecornu dispose-t-il encore d’une marge de manœuvre¿? Et quel serait le coût d’une absence de budget au 31 décembre¿? On en débat avec : Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien lejournal.info ; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre En deuxième partie, Sens Public revient sur les violences sexuelles sur les enfants. Depuis le début de l’année, 19 animateurs ont été suspendus pour des soupçons de faits à caractère sexuel, et 15 enquêtes ont été ouvertes pour des agressions sexuelles présumées. Alors que plusieurs affaires de violences sexuelles ont récemment secoué les écoles, parents d’élèves, syndicats et animateurs du périscolaire ont manifesté ce mardi 16 décembre pour interpeller les élus parisiens. Comment instaurer une véritable culture de protection des enfants¿? Qui est chargé de contrôler le recrutement dans le périscolaire¿? Faut-il rendre les crimes sexuels imprescriptibles¿? On en parle avec : Arnaud GALLAIS, Anthropologue, Fondateur de l’association Mouv’Enfants, Ancien membre de la Ciivise, auteur de “J’étais un enfant” paru chez Flammarion ; Magali LAFOURCADE, Magistrate, Présidente de l’Institut français des droits et des libertés. Autrice de “Démasculiniser la Justice” aux éditions Les Petits Matins , Autrice de “Démasculiniser la justice” aux éditions Les Petits Matins et Aurélie GAGNIER, Professeure des écoles, Porte-parole de la FSU-SNUipp

Voir plus