L'intégrale du 17 novembre 2025

Accueilli par l’Élysée ce lundi 17 novembre, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé un accord militaire historique destiné à renforcer l’aviation de combat et la défense aérienne ukrainienne face à l’invasion russe. L’Ukraine veut acheter jusqu’à 100 Rafale… une déclaration d’intention qui marque le début d’un partenariat ... militaire pour la prochaine décennie. En parallèle, le chef d’État ukrainien doit mener un combat sur un second front, alors que de lourdes accusations de corruption continuent de peser sur le pays. Que peut changer cette annonce ? On en parle avec : Ulrich BOUNAT, Analyste géopolitique et chercheur associé à Eurocréative, Spécialiste de l’Europe de l’Est ; Marie JEGO, Journaliste spécialiste de la Russie au journal "Le Monde", Ancienne correspondante à Moscou et David CADIER, Chercheur en sécurité européenne à l’IRSEM, Enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe à Bruges En deuxième partie, Sens Public revient en France et s'intéresse à l'Intelligence artificielle. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, le marché de l’emploi est bouleversé. Des dizaines de milliers d’emplois ont déjà été supprimés par de grandes entreprises aux États-Unis et en France, et cette tendance risque de s'intensifier dans les prochaines années à venir. Pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, la crainte est de se retrouver dans un contexte où l’IA pourrait être privilégiée au détriment de l’humain, aggravant ainsi le risque de chômage. Quels sont les métiers en voie de disparition ? Pourquoi la Génération Z, qui arrive aujourd’hui sur le marché de l’emploi, est-elle particulièrement vulnérable¿? Jusqu’où les robots et l’IA vont-ils remplacer les humains ? On en débat avec : Céline ANTONIN, économiste, Professeure affilié à Sciences PO, Chercheur à l’OFCE, Chercheur associé au collège de France, Autrice avec Philippe Aghion et Simon Bunel de “Le Pouvoir de la destruction créatrice” dont un chapitre est consacré à l’intelligence artificielle (paru en 2021 chez Odile Jacob); Bruno LUSSATO, Ambassadeur du plan national Osez l’IA, Fondateur de Eliosior IA, cabinet de conseil et de formation en IA ; Olivier LLUANSI, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, Auteur de “Réindustrialiser, le défi d’une génération” paru aux éditions Les déviations, ancien conseiller Industrie Energie de l'Élysée sous François Hollande et Anthony CONTAT, Membre du Bureau National de l’ANDRH (Association Nationale des DRH) Président du groupe ANDRH Rhône et Rhin, En charge de la DRH, de la DSI, de l’Amélioration Continue, de Sécurité et de la RSE pour le Groupe Aktid

