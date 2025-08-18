L'intégrale du 17 septembre 2025

Ce mercredi 17 septembre, Sébastien Lecornu reçoit les principales oppositions à Matignon. Arrivé au poste de Premier ministre avec l’intention de ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur, Sébastien Lecornu cherche à instaurer un dialogue ouvert. Le parti d'Olivier Faure ne semble pas convaincu par cette approche, affirme ne plus craindre l... a dissolution, et veut que leur contre-budget devienne une base de discussion. Les propositions du Premier ministre laissent le RN perplexe, l’extrême-droite craint que le gouvernement cède à une politique de gauche. Du PS au Rassemblement National, les oppositions sont-elles prêtes à faire un compromis ? Comment Sébastien Lecornu peut-il espérer un terrain d'entente, alors que chacun reste fermement accroché à ses positions ? On en débat ce soir avec Rachel GARRAT-VALCARCEL, Journaliste politique; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Frédéric SAWICKI, Professeur de science politique à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (Cessp-CNRS), Auteur avec Igor Martinache de « La Fin des partis ? » (PUF). En deuxième partie, nous reviendrons sur la place des mobilisations dans la vie politique française. Des Gilets jaunes aux mobilisations contre la réforme des retraites, en passant par les actions coup de poing comme « Bloquons tout », la France semble abonnée aux manifestations. Mais au-delà de l’image d’un pays toujours en grève, que disent vraiment ces mobilisations à répétition ? Sont-elles le signe d’un malaise plus profond dans la relation entre syndicats et pouvoir politique ? Quel est le poids des syndicats dans le paysage politique français ? C’est dans ce contexte, déjà sous haute tension. qu'une nouvelle journée de mobilisation se profile le jeudi 18 septembre 2025. Pour en parler, Sens Public accueille : Bertrand MARTINOT, Expert associé sur les questions sociales à l'Institut Montaigne, Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, auteur avec Franck Morel, de “Le travail est la solution” (Hermann) ; Aurore GORIUS, Journaliste indépendante et Jean-Marie PERNOT, Chercheur en sciences politiques associé à l'Institut de Recherches Economiques et Sociales et au Centre d’histoire sociale, Auteur de “Le syndicalisme d’après” aux éditions du Détour

