L'intégrale du 18 décembre 2025

Pour conclure l’année, Sens Public s’entoure de quatre correspondants venus de Norvège, d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne afin de dresser le bilan de 2025 en France. Sébastien Lecornu s’impose-t’il comme la nouvelle figure incontournable de la politique française ? La présidentielle de 2027 est lancée et bat les records de candidatures, ... une incongruité française qui amuse nos voisins. Et comment ont-ils vécu l’affaire du braquage du Louvre ? On en parle avec : Vibeke KNOOP RACHLINE, correspondante de la presse norvégienne à Paris ; Anna BONALUME, Journaliste et Docteure en philosophie, Matthias KRUPA, Correspondant pour Die Zeit à Paris et Juan José DORADO, Correspondant de la presse espagnole à Paris

