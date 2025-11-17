Public Sénat
L'intégrale du 18 décembre 2025

Pour conclure l’année, Sens Public s’entoure de quatre correspondants venus de Norvège, d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne afin de dresser le bilan de 2025 en France. Sébastien Lecornu s’impose-t’il comme la nouvelle figure incontournable de la politique française ? La présidentielle de 2027 est lancée et bat les records de candidatures, ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/12/2026

Sens Public