L'intégrale du 18 novembre 2025

En direct du Congrès des maires de France à Paris, un événement qui met enfin les élections municipales sous les projecteurs, éclipsées jusque là par l'instabilité politique en France. Dans une ambiance électrique marquée par la pression budgétaire, c'est l'opportunité d'aborder les thèmes de la campagne municipale. Les Français réclament plu... s de sécurité, une lutte accrue contre le narcotrafic, et des services de proximité. Où en est l’organisation de la campagne ? Est-ce que les électeurs commencent à s’y intéresser ? Que demandent les collectivités aujourd’hui ? On en parle avec : Bernard DELCROS, Sénateur Union Centriste du Cantal, Président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; Stéphane VERNAY, Journaliste politique, Rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris et Laurence DE NERVAUX, Directrice du think tank Destin Commun, vient de faire paraître l’étude “ELECTIONS MUNICIPALES 2026 : OPINION ET ATTENTES DES FRANÇAIS” En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au profil des maires. Entre insultes, baisse des budgets, succession des crises depuis 2020… le résultat est sans équivoque : plus d’un maire sur quatre ne souhaite pas se représenter aux municipales 2026. A contrario, malgré leur quotidien complexe, plusieurs jeunes élus s'engagent et restent déterminés. Comment arrivent-t-ils à concilier vie professionnelle, vie familiale et engagement local ? Y a-t-il une crise des vocations en France ? On en débat avec : Florian BERCAULT, Maire DVG de Laval, Président de Laval Agglomération, Initiateur du Printemps des Maires, 35 ans (plus jeune maire d’une grande ville), élu à 30 ans (2020) ; Véronique POUZADOUX, Maire DVD de Gannat, Vice-présidente de l'Association des maires de France, Présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne, 42 ans, élue à 31 ans (2014) et Hugo BIOLLEY, Maire Place Publique de Vinzieux, Plus jeune maire de France, 24 ans, élu à 18 ans (2020)

