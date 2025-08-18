Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 18 septembre 2025

Le 18 septembre, plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève contre les mesures budgétaires présentées par l’ancien Premier ministre. CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires se mobilisent ensemble pour faire entendre leurs revendications. Cette mobilisation pourrait-elle marquer un nouvel élan dans la contestation ? Est-elle l'é...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public