L'intégrale du 18 septembre 2025

Le 18 septembre, plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève contre les mesures budgétaires présentées par l’ancien Premier ministre. CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires se mobilisent ensemble pour faire entendre leurs revendications. Cette mobilisation pourrait-elle marquer un nouvel élan dans la contestation ? Est-elle l'é... cho des mouvements contre la réforme des retraites? Et est-ce suffisant pour faire plier Sébastien lecornu sur les choix fiscaux et budgétaires ? On en parle avec : Maxime QUIJOUX, sociologue et politiste chargé de recherche au CNRS, co-auteur avec Karel Yon de “Les faux-semblants de l'autonomie au travail à Decathlon” aux éditions Raisons d’Agir ; Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Valérie LECASBLE, Editorialiste politique à lejournal.info En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au champs lexical de Donald Trump.Selon des études, Donald Trump aurait le niveau lexical d’un adolescent en 5ème. Une sémantique souvent vulgaire et outrancière, un vocabulaire volontiers provocateur, Trump a fait de ses mots un atout de sa stratégie politique. Mais en les instrumentalisant ainsi, Trump provoque surtout de la violence verbale en politique et appauvrit le débat. On en débat avec : Aysegül SERT, Journaliste turco-américaine, Professeure à l’école de journalisme de Sciences Po ; Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence, Auteure (en anglais) de « Populocracy » chez Agenda Publishing (juin 1019) et Jérôme VIALA-GAUDEFROY, Docteur en civilisation américaine, Chargé de cours à Sciences Po Paris, Auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz)

