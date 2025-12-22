L'intégrale du 19 janvier 2026

49.3 ou ordonnances¿? Sébastien Lecornu a choisi, et c'est le recours au 49.3 qui permettra de faire adopter le budget 2026, décision confirmée par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres de ce lundi. Quelles étapes restent à franchir avant que le budget ne soit définitivement adopté¿? Pourquoi le Premier ministre a-t-il renoncé à la promess... e qu’il avait faite aux socialistes début octobre¿? Qu’ont obtenu les députés socialistes pour accepter de ne pas bloquer le texte¿? Et comment vont réagir les parlementaires de droite et du centre¿? On en parle avec : Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne ; Brice SOCCOL, Politologue, Essayiste, Co-auteur avec Frédéric Dabi de “L’écharpe et les tempêtes” (L’Aube) et Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la Chine. En s’en prenant au Venezuela et à l’Iran, deux pays qui fournissent du pétrole à la Chine, Donald Trump cherche à remodeler l’ordre mondial pour freiner l’influence chinoise. Pour l’instant, Pékin reste relativement silencieux face à ces attaques, mais le pays est-il pour autant affaibli¿? La hausse des droits de douane pourrait-elle finir par jouer en faveur de l’économie chinoise¿? Le mépris des États-Unis envers l’ONU et le droit international pourrait-elle pousser Pékin à franchir le pas d’une offensive contre Taïwan¿? On en débat avec : Baptiste FALLEVOZ, Rédacteur en chef à France 24, ancien correspondant en Chine ; Valérie NIQUET, Spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), auteure de “La Chine en 100 questions ” chez Tallandier et Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

