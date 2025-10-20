L'intégrale du 19 novembre 2025

Après son passage à l’Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale arrive aujourd’hui au Sénat pour un examen qui s’annonce intense. La majorité de droite et du centre entend lutter plus efficacement contre le déficit de la Sécurité sociale, en renforçant notamment la lutte contre les fraudes fiscales et social... es, et pourrait également revenir sur la suspension de la réforme des retraites. Comment parvenir à un texte cohérent et à un consensus entre députés et sénateurs ? La suspension de la réforme des retraites survivra-t-elle aux débats ? Quelle version du PLFSS sortira ? Sébastien Lecornu pourrait-il tomber à la suite de ce PLFSS ? On en parle avec : Simon-Pierre SENGAYRAC, Co-directeur de l’Observatoire de l’Economie à la Fondation Jean Jaurès ; Olivier HENNO, Sénateur centriste du Nord, Vice-Président de la commission des Affaires sociales et Béatrice MATHIEU, Grand Reporter à l’Express, Spécialiste des questions économiques En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au profil des ultra-riches. Ces dernières semaines, le débat sur le budget à l’Assemblée nationale a de nouveau mis en lumière ces Français les plus fortunés...Bernard Arnault, François Pinault, la famille Bettencourt... Qui sont les ultra-riches ? Sont-ils réellement trop peu imposés en France ? Pratiquent-ils l’optimisation fiscale pour leurs entreprises et surtout pour eux-mêmes ?Peut-on les taxer plus sans les faire fuir ? On en débat avec : Nathalie JANSON, Economiste, Professeure associée d’économie à Neoma Business School et porte-parole du laboratoire d’idées GenerationLibre ; Boris MANENTI, Journaliste, chef du service Economie du Nouvel Obs, En une cette semaine : “La Grande transmission : qui profitera du fabuleux héritage des boomers” et Layla ABDELKÉ YAKOUB, Responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalités de l’ONG OXFAM

