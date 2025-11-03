L'intégrale du 1er décembre 2025

C’est une semaine cruciale pour l’avenir du budget de la Sécurité sociale et de la réforme des retraites... Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera examiné mardi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En amont, Sébastien Lecornu reçoit les différents partis politiques, à commencer par les socialistes. Un compromis... est-il encore possible ? Le recours au 49.3 permettrait-il de débloquer la situation politique ? Le PS ne semble plus fermé à cette hypothèse. On en parle avec : Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel); Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) En deuxième partie, Sens Public revient sur la politique migratoire de Donald Trump. Depuis son investiture en janvier, Donald Trump mène une offensive contre l’immigration aux États-Unis, s’appuyant notamment sur l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Après l’attaque de deux membres de la Garde nationale par un suspect afghan, le président renforce sa politique et souhaite suspendre définitivement l’immigration en provenance des pays du tiers monde. Quelles sont les méthodes de ces policiers de l’ICE ? Cette politique bénéficie-t-elle du soutien d’une majorité d’Américains ? Quelles en sont les conséquences économiques ? On en débat avec : Charlotte RECOQUILLON, Chercheuse rattachée à l’Institut français de géopolitique, Journaliste spécialiste des Etats-Unis; Marie MALLET-GARCIA, Maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne-Nouvelle, Spécialiste des migrations aux Etats-Unis; Ludivine GILLI, Directrice de l’Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, Autrice de “La révolution conservatrice aux Etats-Unis" (L’Aube) et Anne-Elisabeth MOUTET, Editorialiste au Daily Telegraph.

