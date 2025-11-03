Public Sénat
Sens Public

L'intégrale du 1er décembre 2025

C’est une semaine cruciale pour l’avenir du budget de la Sécurité sociale et de la réforme des retraites... Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera examiné mardi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En amont, Sébastien Lecornu reçoit les différents partis politiques, à commencer par les socialistes. Un compromis...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/12/2026

Sens Public