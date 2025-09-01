L'intégrale du 1er octobre 2025

Le lundi 29 septembre, à Washington, Donald Trump a dévoilé un plan de paix en 20 points visant à mettre fin au conflit à Gaza. Il prévoit la libération des otages, l’amnistie des membres du Hamas qui déposeront les armes, et un retrait de Gaza de l’armée israélienne. Bien que le projet soit ambitieux, il demeure fragile sur plusieurs aspects. ... S’il a été accepté par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, et soutenu par les pays arabes, la réponse du Hamas se fait encore attendre. Ce projet a-t-il réellement une chance d’aboutir ? Peut-on espérer, malgré tout, la fin des bombardements ? On en débat avec : Hala KODMANI, Journaliste à Libération, Spécialiste du Moyen-Orient ; Ofer BRONCHTEIN, Envoyé spécial du président de la République pour le rapprochement isaélo-palestinien, Ex-collaborateur d’Yitzhak Rabin, Président du Forum international pour la paix et Hasni HABIDI, Politologue spécialiste du monde arabe, Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) à Genève, Auteur de “Le Moyen-Orient selon Donald Trump” (Erick Bonnier) En deuxième partie Sens Public s'éloigne volontairement de l'actu du jour et s'intéresse aux espions qui fascinent Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est sans doute le président de la Vème République ayant le plus misé sur les services de renseignement. Toutefois, cette approche, audacieuse, s’est rapidement heurtée à ses limites. Leur fait-il plus confiance qu’aux diplomates ? Lui ont-ils fait commettre des erreurs, avec la Russie et dans les pays du Sahel ? Était-ce vraiment une stratégie gagnante ? On en parle avec : Antoine IZAMBARD, Rédacteur en chef du site Intelligence Online, Auteur avec Pierre Gastineau de l’enquête “Macron et les espions, rêve d’influence et péché d’orgueil” parue dans la revue XXI, à paraître en novembre le livre “Les espions du président” chez Albin Michel ; Stéphanie DUNCAN, Productrice sur France Inter de l’émission ‘Le Fil de l’Histoire’, créatrice du podcast “Espions : une histoire vraie” et auteure de “Espions en guerre” qui paraît le 9 octobre chez Tallandier et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud)

