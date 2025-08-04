L'intégrale du 1er septembre 2025

Une nouvelle phase de la crise politique s'ouvre, et François Bayrou pourrait bien perdre son pari d'avoir engagé la responsabilité de son gouvernement via un très hypothétique vote de confiance favorable des députés. Après son annonce, le 26 août 2025, d'avoir recours à l'article 49-1 de la Constitution, les différents partis de l'opposition avai... ent alors immédiatement exprimé leurs intentions de vote à l'Assemblée nationale. Depuis, le Parti socialiste a esquissé un projet de budget lors de son université d'été le week-end dernier, avec Matignon en ligne de mire. Que donneront malgré tout les ultimes consultations entre François Bayrou et les chefs de partis¿? Un compromis est-il encore possible ? Sens Public en débat en première partie d'émission avec Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne, Christelle CRAPLET, Directrice Opinion chez IPSOS-BVA et Bastien FRANÇOIS, Professeur de science politique à l'université Paris 1, Auteur de "Les mots-clés du droit constitutionnel" (Dalloz). Pour la seconde partie de l'émission, Sens Public se penche sur les conséquences économiques et financières d'une éventuelle démission de François Bayrou, au regard de la situation de la dette en France. Au-delà de l'instabilité politique pour le pouvoir exécutif en place, quels risques fait peser un tel niveau de dette sur la France ? Jusqu'à quand une telle situation financière peut-elle tenir ? Pour en débattre, Thomas Hugues accueille sur son plateau dans Sens Public Lucile SCHMID, Présidente du think tank "La Fabrique Ecologique", Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France et Thomas GRJEBINE, Economiste au CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), Responsable du programme "Macroéconomie et finance internationale".

