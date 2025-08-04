L'intégrale du 1er septembre 2025

Public Sénat
Une nouvelle phase de la crise politique s'ouvre, et François Bayrou pourrait bien perdre son pari d'avoir engagé la responsabilité de son gouvernement via un très hypothétique vote de confiance favorable des députés. Après son annonce, le 26 août 2025, d'avoir recours à l'article 49-1 de la Constitution, les différents partis de l'opposition avai...

