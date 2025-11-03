L'intégrale du 2 décembre 2025

L'annonce d'un projet de labellisation des médias, pour attester la qualité du travail journalistique, a provoqué une vive réaction à droite et à l’extrême droite. Accusant le président de la République de vouloir contrôler l’information en labellisant les médias, les Républicains ont déjà annoncé lancer une pétition...Que cherche vraimen... t le président ? Comment lutter contre les manipulations et les faux sites d’infos ? Pourquoi cette polémique se transforme-t-elle en bras de fer entre CNews et l’Élysée ? On en débat avec : Max BRISSON, Sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, Vice-Président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ; Nathalie SONNAC, Professeure à l’université Panthéon-Assas, ancienne membre du CSA (2015-2021), Auteur de “Le Nouveau Monde des médias - Une urgence démocratique” chez Odile Jacob, présidente de la commission Espaces publiques au laboratoire de la République (Think tank de Jean-Michel Blanquer) et Thibaut BRUTTIN, Directeur général de Reporters sans Frontières (RSF) En deuxième partie, Sens Public revient sur le nouveau service nationale annoncé par Emmanuel Macron. Le général Mandon, chef d’état-major des Armées, a tenu des propos marquants devant les maires de France en estimant que le pays devait être prêt à «accepter de perdre ses enfants». Des propos qui interviennent dans un contexte international tendu avec la Russie. Dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé le retour d’un nouveau service militaire volontaire. Faut-il se préparer à la guerre ? L’agressivité de la Russie justifie-t-elle une augmentation de nos dépenses militaires ? Le service national est-il la seule solution pour faire face aux nouveaux risques ? On en parle avec : Jean-Marie BOCKEL, Ancien secrétaire d'État à la Défense, Ancien sénateur du Haut-Rhin ; Nicole GNESOTTO, Vice-présidente de l’institut Jacques Delors, Autrice “Fractures dans l'Occident: Comment en est-on arrivé là, comment en sortir ?” (Odile Jacob) et Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards

Voir plus