L'intégrale du 2 septembre 2025

À quelques jours du vote de confiance prévu le 8 septembre, François Bayrou multiplie les rencontres avec les partis politiques pour tenter de sécuriser son gouvernement. Mardi 2 septembre, il a reçu les représentants de Place Publique, de Renaissance, d’Horizons, du Rassemblement national et des Républicains. Chez les LR, la division est profonde :... Bruno Retailleau appelle à voter la confiance, tandis que plusieurs élus restent dubitatifs, voire hostiles. Dans ce contexte de fractures internes et de négociations délicates, un compromis est-il encore possible ? Le gouvernement peut-il obtenir la confiance de l’Assemblée nationale, ou le scénario d’une dissolution devient la seule issue possible ? Sens Public en débat sur son plateau, avec Vincent COURONNE, chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique, Hadrien BRACHET, journaliste politique au Point et Laure SALVAING, Directrice générale de Verian France. Sens Public en débat sur son plateau, avec Vincent COURONNE, chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique, Hadrien BRACHET, journaliste politique au Point et Laure SALVAING, Directrice générale de Verian France. Pour la deuxième partie de l'émission, Sens Public s'interroge sur l'avenir d'un Etat palestinien. À l’heure où le projet de colonisation E1, en Cisjordanie, refait surface, les Européens continuent de prôner la solution à deux États, mais cette perspective est-elle encore crédible ? N’est-ce pas une illusion à l’heure où le gouvernement israélien accélère l’implantation de nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée ? Avec pour projet de couper la Cisjordanie en deux, la cartographie territoriale palestinienne est remise en cause, c’est donc la faisabilité même d’un futur État palestinien qui semble remise en question. Sur la scène internationale, les positions se multiplient et se confrontent. La France et une quinzaine d’autres pays ont annoncé leur volonté de reconnaître officiellement l’État palestinien. Mais cette reconnaissance est-elle purement symbolique, ou vise-t-elle réellement à produire un changement concret sur le terrain et dans les relations diplomatiques ? On en parle avec Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem, Laetitia BUCAILLE, Professeure de sociologie politique à l’INALCO, Membre de l’Institut universitaire de France, Autrice de « Gaza, quel avenir » ( à paraître chez Stock le 15 octobre) et Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis.

