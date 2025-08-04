Public Sénat
Sens Public

L'intégrale du 2 septembre 2025

À quelques jours du vote de confiance prévu le 8 septembre, François Bayrou multiplie les rencontres avec les partis politiques pour tenter de sécuriser son gouvernement. Mardi 2 septembre, il a reçu les représentants de Place Publique, de Renaissance, d’Horizons, du Rassemblement national et des Républicains. Chez les LR, la division est profonde :...

Société

Thomas Hugues

1h26mn

Jusqu'au 02/09/2026

