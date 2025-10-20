L'intégrale du 20 novembre 2025

La bataille contre Shein est loin de s’essouffler. Désormais, ce ne sont plus les autorités publiques mais douze fédérations du commerce et de l’industrie, accompagnées par une centaine de marques françaises, qui attaquent l’entreprise en justice pour concurrence déloyale. L’annonce de cette action intervient à seulement huit jours d’une au... dience cruciale devant le tribunal judiciaire de Paris. Quelles seront les conséquences de cette procédure ? Comment Shein va-t-elle répondre à ces accusations ? Les plateformes chinoises vont-elles vider nos centres-villes des commerces de proximité ? La France et l’Europe peuvent-elles stopper l’hémorragie ? On en débat avec : Yann RIVOALLAN, Président de la fédération de prêt-à-porter féminin ; Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France et Assen SLIM, Professeur en économie, Vice-président de la recherche à l’Institut national des langues et civilisations orientales En deuxième partie, Sens Public revient sur la COP30. La COP30, ouverte depuis le 6 novembre, touche à sa fin, mais les discussions restent particulièrement complexes et les objectifs difficiles à atteindre...Où en sont réellement les négociations ? La COP sert-elle encore vraiment à quelque chose ? Que change l’absence des Etats-Unis ? Que reste-t-il de l’Accord de Paris ? On en parle avec : Ronan DANTEC, Sénateur Ecologiste de Loire-Atlantique ; Vincent GIRET, Directeur éditorial de 2050NOW, le média de la transition écologique lancé par le groupe Les Echos et Marine BRAUD, Associée fondatrice d’Alameda (société de conseil en transition écologique), Ancienne conseillère Ecologie auprès de la Première ministre et du président de la République

