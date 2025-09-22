L'intégrale du 20 octobre 2025

C'est avec 1521 amendements que le marathon parlementaire commence ce lundi pour tenter de trouver un accord sur le budget de la France pour 2026. Dans une Assemblée nationale fragmentée et sans possibilité de recours à l'article 49.3, les débats s’annoncent particulièrement tendus. Pourtant, une majorité devra impérativement être trouvée. Un com... promis est-il possible ? Les partis sauront-ils résister à la surenchère ? Le budget sera-t-il adopté à temps ? On en débat avec : Michèle COTTA, Editorialiste à Paris Match ; Jean Garrigues, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Laure SALVAING, Directrice générale de Verian En deuxième partie, Sens Public s'interroge sur l'accord de paix entre Israël et Gaza. Une semaine seulement après le sommet pour la paix, le cessez-le-feu vacille déjà. Ce dimanche 19 octobre, deux soldats israéliens et 45 civils palestiniens ont été tués. La trêve a officiellement repris aujourd'hui, mais le cessez-le-feu reste extrêmement fragile. Qui pourra vraiment forcer le Hamas à déposer les armes ? Netanyahu, qui vient d’annoncer sa candidature aux législatives, peut-il encore gagner les élections ? On en parle avec : Laetitia BUCAILLE, Professeure de sociologie politique à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales, Membre de l’Institut universitaire de France, Autrice de “Gaza, quel avenir ?” paru chez Stock le 15 octobre ; Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis et Frédéric MÉTÉZEAU, rédacteur en chef de la plateforme d’investigation Forbidden Stories et ancien correspondant de Radio France à Jérusalem

