L'intégrale du 22 septembre 2025

"C’est la proposition budgétaire qui agite tout l’échiquier politique : la taxe Zucman. Elle fait débat à droite, interpelle le gouvernement, et mobilise à gauche. Synonyme de justice fiscale pour les uns, bombe économique pour les autres, la taxe Zucman va-t-elle détruire l’économie française comme l'affirme Bernard Arnault ? Quel dispositif ... alternatif pourrait proposer le Premier ministre pour taxer les ultra-riches ? On en parle avec Stéphanie VILLERS, Conseillère économique à PwC France ; Matthieu ARON, Journaliste au service politique Nouvel Obs, Auteur avec Caroline Michel-Aguirre de « Le grand détournement: Comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État » (Allary) et Mathieu PLANE, Economiste à l’OFCE. En deuxième partie, Sens Public revient sur la question palestinienne. Au lendemain du 7 octobre, le soutien occidental semblait indéfectible. Aujourd'hui, le rapport de force tend à s'inverser. Le Royaume Uni, le Canada, l’Australie, et la France reconnaissent l’Etat Palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU. Que change cette pression diplomatique ? Désormais isolé, quelles pourraient-être les mesures de rétorsion de Netanyahu ? On en débat avec Alain DIECKHOFF, sociologue, directeur de recherche au centre de recherche international de Sciences Po, auteur de “Israël-Palestine, une guerre sans fin” chez Dunod; Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem et Amélie FEREY, Responsable du Laboratoire de recherche sur la défense à l’IFRI

