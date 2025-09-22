L'intégrale du 23 octobre 2025

C’est officiel, la suspension de la réforme des retraites est intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec un report à 2028 de l’âge légal et du nombre de trimestres requis. Combien coûtera cette suspension ? Comment le gouvernement compte-t-il financer cette mesure ? Cela pourrait-il se retourner contre le PS ? Comment ... le budget, dont l’examen commence demain à l’Assemblée, pourra-t-il rester cohérent ? On en débat avec : Frédéric DABI, Directeur général Opinion à l’Ifop, Auteur avec Brice Soccol de “L'écharpe et les tempêtes. Face aux maires, la défiance inattendue” (L’Aube); Simon-Pierre SENGAYRAC, Co-directeur de l’Observatoire de l’Economie a la Fondation Jean Jaurès et Franck MOREL, Secrétaire national d’Horizons sur le travail et l’emploi, Ancien conseiller social d’Edouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres, Expert à l’Institut Montaigne, Avocat associé chez Flichy Grangé, Auteur avec Bertrand Martinot de “Le travail est la solution” (Hermann) En deuxième partie, Sens Public quitte la France pour la Russie. Plus de trois ans après l’invasion de l’Ukraine, où en est l’économie russe ? Alors que les États-Unis et l’Union européenne durcissent leurs sanctions, le Kremlin doit désormais trouver comment maintenir son économie et poursuivre son effort de guerre. Quel impact ont eu les mesures prises par Trump ? Les pressions européennes ont-elles vraiment affaibli Moscou ? L’Union européenne parviendra-t-elle à s’accorder sur une position commune ? On en parle avec : Marie JEGO, Journaliste spécialiste de la Russie pour Le Monde, ancienne correspondante à Moscou ; Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors et Tatiana KASTOUÉVA-JEAN, Directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Institut Français des Relations Internationales

