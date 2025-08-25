L'intégrale du 23 septembre 2025

Lundi 22 septembre, depuis la tribune des Nations unies à New York, le président français Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l’État de Palestine, aux côtés d'autres pays. Désormais 157 pays reconnaissent l'Etat de Palestine. Une déclaration qui marque un tournant diplomatique, mais comment aller au-delà du symbole ? Les pays arabes r... ussiront-ils à mettre le Hamas à l’écart ? On en parle ce soir avec : Mathilde PHILIP, Professeure de droit public, Experte sur les crimes internationaux; Agnès LEVALLOIS, Présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient, Autrice de “Le livre noir de Gaza” au Seuil et Clothilde MRAFFKO, Journaliste à Mediapart, Spécialiste du Proche-Orient, Vous avez contribué à l’ouvrage collectif “Ce que la Palestine apporte au Monde” (Seuil) Pour une deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux réseaux sociaux et leurs effets sur la jeunesse. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, couvre-feu numérique, interdiction du téléphone portable à l’école… La commission TikTok propose une série de mesures strictes pour protéger les jeunes face aux dérives des plateformes numériques. Ces recommandations relancent le débat sur la nocivité des réseaux sociaux, en particulier chez les adolescents. Seulement, bien que la volonté politique existe, comment contrôler l’âge des utilisateurs ? Quels sont les ravages provoqués par les réseaux sociaux sur le cerveau des enfants ? On en débat avec : Samuel COMBLEZ, Psychologue, Directeur Général adjoint de E-enfance; Océane HERRERO, Journaliste Tech à Politico, Autrice de “ Le Système TikTok” aux éditions du Rocher et Rayna STAMBOLIYSKA, consultante, experte en gestion des risques, cyber-sécurité et affaires européennes, présidente de RS Strategy, auteure de l’ouvrage “La face cachée d’Internet” chez Larousse.

