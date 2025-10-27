L'intégrale du 24 novembre 2025

Rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, le budget de l’État pour 2026 arrive désormais au Sénat, ouvrant une nouvelle course contre la montre. Le Parlement a en effet jusqu’au 23 décembre pour mener l’examen du texte. Le calendrier très serré permettra-t-il d’éviter de passer par une loi spéciale ? Quelles seront les cons... équences de cette crise politique sur notre économie ? On en débat avec : Jean-François HUSSON, Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Rapporteur de la commission des Finances ; Isabelle THIS SAINT-JEAN, Economiste, Professeure à l’Université Sorbonne Paris-Nord et Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien le journal.info En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la situation au Mali. Depuis septembre, un groupe de djihadistes contrôle les 3/4 du Mali et menace la capitale Bamako par un blocus économique. Une situation qui nourrit les craintes d’un possible effondrement du pouvoir en place et d’une expansion du djihadisme à l’échelle régionale. Peuvent-ils faire du Mali un nouveau califat ? Quels sont les risques d‘un effet domino sur d’autres pays du Sahel ? La France peut-elle retrouver de l’influence dans la région ? On en parle avec : Hélène CONWAY-MOURET, Sénatrice PS des Français établis hors de France, Vice-présidente de la commission des Affaires étrangères; Antoine GLASER, journaliste, écrivain, fondateur de La Lettre du Continent, Auteur avec Pascal Airault de “Le piège africain de Macron” disponible en poche dans la collection Pluriel et Francis KPATINDE, Journaliste, Enseignant à Sciences Po Paris

Voir plus