Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 24 novembre 2025

Rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale, le budget de l’État pour 2026 arrive désormais au Sénat, ouvrant une nouvelle course contre la montre. Le Parlement a en effet jusqu’au 23 décembre pour mener l’examen du texte. Le calendrier très serré permettra-t-il d’éviter de passer par une loi spéciale ? Quelles seront les cons...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public