L'intégrale du 24 septembre 2025

Le président américain a affirmé mardi, à l'assemblé générale de l'ONU, que l’Ukraine était capable de gagner la guerre contre la Russie . C’est la dernière volte-face signée Donald Trump, qui exhorte aussi l’Otan à abattre tout avion russe qui violerait son espace aérien. Est-ce un changement de stratégie ou une énième déclaration à ... l’emporte-pièce du Président US ? Les États-Unis tournent-ils définitivement le dos au Kremlin ? Comment les Européens doivent-ils réagir face aux provocations aériennes du Kremlin ? On débat avec : Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin et Moscou et autrice de “L'Ours et le Dragon - Russie-Chine : Histoire d’une amitié sans limites ?” paru chez Tallandier; Guillaume ANCEL, Ancien officier, Chroniqueur de guerre, Auteur de “Petites leçons sur la guerre: Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre” (Autrement). Auteur du blog “Ne pas subir” et Olivier KEMPF, Directeur du cabinet stratégique La Vigie, Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, Auteur de “Guerre d’Ukraine” (Economica) En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux aides aux entreprises. Après six mois d’enquête, la commission sénatoriale a rendu son rapport, le 8 juillet, sur l'impact des aides publiques versées aux entreprises. 211 milliards... c'est le montant qui est accordé aux entreprises. Quelles sont les entreprises qui en profitent le plus ? Ces aides ont-elles réellement permis de sauvegarder des emplois ? Et surtout, comment mieux encadrer leur attribution et les soumettre à une obligation de résultats ? On en parle avec : Fabien GAY, Sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Vice-Président de la commission des affaires économiques, Rapporteur de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants; Caroline MICHEL-AGUIRRE, Grand reporter au Nouvel Obs, Auteure avec Mathieu Aron de « Le grand détournement: Comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État » (Allary) et Virginie CALMELS, Présidente de CroissancePlus, Présidente-fondatrice de Futurae éducation (L’école Digitale pour les Métiers de Demain)

