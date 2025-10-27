L'intégrale du 26 novembre 2025

Le Sénat a adopté le budget de la sécurité sociale, et est revenu sur plusieurs mesures adoptées par l’Assemblée nationale, dont la suspension de la réforme des retraites. Mais un compromis entre députés et sénateurs semblent impossible à trouver. L’Assemblée nationale¿va donc à nouveau examiner le PLFSS, une nouvelle lecture dont l’adopt... ion n’est pas acquise à ce stade. Le bloc central, peu fidèle au Premier ministre, acceptera-t-il de renoncer à la symbolique réforme des retraites ? On en débat avec : Franck MOREL, Secrétaire national d’Horizons sur le travail et l’emploi, Ancien conseiller social d’Edouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres, Expert à l’Institut Montaigne, Avocat associé chez Flichy Grangé, Auteur avec Bertrand Martinot de “Le travail est la solution” (Hermann); Valérie GAS, Cheffe du service politique de RFI et John-Christopher ROLLAND, Maître de conférence à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au la mafia et au narcotrafic. Deux semaines après le meurtre de Mehdi Kessaci à Marseille, un mot revient...mafia. Face à la montée des violences, l’influence des réseaux criminels devient un enjeu à la fois sécuritaire et politique majeur. La France est-elle en train de devenir un narco-État¿? Risque-t-elle de glisser vers une situation semblable aux mafias à l’italienne¿? Quel impact aura la mise en place, en janvier, du « parquet anti-criminalité organisée »¿? On en parle avec : Guy BENARROCHE, sénateur écologiste des Bouches du Rhône, Vice-Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ; Anouck FOURMIGUÉ, Commissaire divisionnaire, Secrétaire générale adjointe du Syndicat des commissaires de la police nationale et Clotilde CHAMPEYRACHE, Economiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Directrice du pole sécurité défense et renseignement, Autrice de “Géopolitique des mafias” au Cavalier bleu

