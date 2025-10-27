Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 27 novembre 2025

Le bras de fer pour une paix en Ukraine se poursuit, et Kiev pourrait en ressortir affaibli... Avant tout plan de paix, Vladimir Poutine exige que les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, menaçant sinon d’y recourir par la force militaire...ce qu’il fait déjà sur le terrain ! Comment négocier avec le président russe ? L’Europe p...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public