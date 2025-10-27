L'intégrale du 27 novembre 2025

Le bras de fer pour une paix en Ukraine se poursuit, et Kiev pourrait en ressortir affaibli... Avant tout plan de paix, Vladimir Poutine exige que les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, menaçant sinon d’y recourir par la force militaire...ce qu’il fait déjà sur le terrain ! Comment négocier avec le président russe ? L’Europe p... eut-elle imposer sa contre-proposition de paix ? Et la méthode Trump peut-elle conduire à un cessez-le-feu sans contraindre l’Ukraine à capituler ? On en débat avec : David CADIER, Chercheur en sécurité européenne à l’IRSEM, Enseignant à Sciences Po Paris et au Collège d’Europe à Bruges ; Paul GOGO, Journaliste, Correspondant en Ukraine puis à Moscou pour Ouest France et auteur de "Opération spéciale. Dix ans de guerre entre Russie et Ukraine, vus et vécus depuis le Donbass" (éditions du Rocher) et Sylvie BERMANN, Ancienne ambassadrice de France à Pékin, Londres et Moscou, Autrice de “L'Ours et le Dragon. Russie-Chine : Histoire d’une amitié sans limites ?” (Tallandier) En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à la santé mentale chez les jeunes. Alors que la santé mentale a été choisie comme grande cause nationale pour l’année 2025, 25% des 15-29 ans souffrent de dépression. Y-a-t-il plus de jeunes dépressifs depuis la crise Covid ? Quelles sont les causes de cette maladie générationnelle ? Que faire lorsqu’on se retrouve en situation de détresse psychologique ? On en parle avec : Helno EYRIEY, Président du Groupe des Organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse au CESE, Rapporteur de l’avis "Santé mentale et bien-être des enfants et des jeunes : un enjeu de société"; Laure DARCOS, Sénatrice Les Indépendants (LIRT) de l’Essonne et Antoine PELISSOLO, Professeur de psychiatrie, Chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil

