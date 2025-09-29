L'intégrale du 27 octobre 2025
Le budget sera-t-il voté dans les temps ? Les députés sont censés achever la partie recettes le 3 novembre, mais pour y arriver, il faudrait examiner plus de 60 amendements par heure. Jusqu'à présent, ils vont dix fois moins vite ! Qui joue la montre ? Les socialistes vont-ils obtenir une taxe Zucman allégée ? Jusqu'à quand Emmanuel Macron peut-il d... issoudre l'Assemble nationale sans plomber la campagne des élections municipales ? On en débat en première partie avec Cyril Graziani, éditorialiste à France Télévisions, Bastien François, professeur de science politique à l'université Paris 1 et Adélaïde Zulfikarpasic, directrice générale du Pôle Société d'Ipsos BVA. Quand le Président de la première puissance économique mondiale devient le héros de tous les climatosceptiques, ça change quoi ? Comment contrer ce discours anti scientifique ? Le droit de l'environnement est-il allé trop vite et trop loin ? On en débat en seconde partie d'émission avec Françoise Vimeux, climatologue, Jérôme Viala Gaudefroy, docteur en civilisation américaine et Cédric Ringenbach, Fondateur de La Fresque du Climat.
