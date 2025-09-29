Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 27 octobre 2025

Le budget sera-t-il voté dans les temps ? Les députés sont censés achever la partie recettes le 3 novembre, mais pour y arriver, il faudrait examiner plus de 60 amendements par heure. Jusqu'à présent, ils vont dix fois moins vite ! Qui joue la montre ? Les socialistes vont-ils obtenir une taxe Zucman allégée ? Jusqu'à quand Emmanuel Macron peut-il d...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h30mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/10/2026

Sens Public