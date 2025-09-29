L'intégrale du 28 octobre 2025

Emmanuel Macron ne finit plus de glisser sur le toboggan de l'impopularité. Huit ans après son arrivée à l'Élysée, le président de la République atteint son plus bas niveau de popularité depuis le début de son premier quinquennat. Selon le dernier baromètre Odoxa d'octobre 2025, le chef de l'État ne convainc plus, pour les sondés il cumule tous ... les défauts sans plus susciter la moindre adhésion. Selon ce sondage, 79 % des Français estiment qu'il n'est pas un bon président de la République, soit une baisse de deux points par rapport au mois précédent. On décortique ce constat dans la première partie de Sens Public, avec Céline BRACQ, Co-fondatrice et directrice générale de l'institut de sondage Odoxa, Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Virginie MARTIN, Politiste, Kedge Business School, Autrice de "IA et éducation. Quand les robots donneront cours !" et Michaël Darmon, éditorialiste chez Public Sénat. Alors que les voitures électriques chinoises déferlent en France et en Europe et tandis que les usines françaises se mettent au chômage technique, l'Union européenne est attendue au tournant pour défendre un acteur majeur de notre industrie et de notre souveraineté. Les marques françaises d'automobile peuvent-elles disparaître ? Quelles sont les causes de ces menaces et les solutions possibles pour enrayer cette crise ? C'est le débat de la seconde partie de Sens Public, avec Erwan BENEZET, Journaliste au service Economie du Parisien, Danielle ATTIAS, Economiste, Professeur émérite à Centrale Supélec - Université Paris-Saclay, Louis-Samuel PILCER, Maître de conférences à Sciences-Po, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et Michaël Darmon, éditorialiste chez Public Sénat.

