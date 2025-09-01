L'intégrale du 29 septembre 2025

À la suite de la condamnation de Nicolas Sarkozy, les attaques à l’encontre des institutions judiciaires se sont multipliées. L'ancien Président de la République et ses soutiens remettent en cause le rôle des juges, qu’ils accusent de violer l’Etat de droit. Faut-il revoir les règles de l'exécution provisoire ? Les juges sont-ils majoritaireme... nt de gauche ? Les personnalités politiques qui s’en prennent aux juges mettent-elles en danger notre démocratie ? On en débat avec : Magali LAFOURCADE, Magistrate, Secrétaire générale de de la CNCDH (Commission nationale consultative des Droits de l’Homme), Autrice de “Démasculiniser la justice” aux éditions Les Petits Matins; Noëlle LENOIR, Avocate, Membre honoraire du Conseil constitutionnel, Ancienne Ministre ; Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick et Olivier PACCAUD, Sénateur LR de l’Oise En seconde partie, Sens Public s'intéresse au Liban, un an après les attaques israéliennes. Un an après la mort du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, et malgré l’accord de cessez-le-feu signé en novembre 2024, les frappes israéliennes au Liban se poursuivent presque quotidiennement. Dans ce contexte de violences persistantes, dans quel état se trouve aujourd’hui le Liban ? À quel point le Hezbollah est-il affaibli ? Pourquoi l’Iran, les Etats-Unis et Israël détiennent toujours le destin du pays entre leurs mains ? On en parle avec : Karim Emile BITAR, Enseignant à Sciences Po Paris, Spécialiste du Moyen-Orient; David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques et Maya KHADRA, Journaliste à la revue politique et parlementaire, Spécialiste du Moyen-Orient

Voir plus