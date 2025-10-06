Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 3 novembre 2025

Une semaine après l’ouverture des débats à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu demeure dans l’impasse. Faute de majorité et après avoir abandonné le 49.3, les discussions sont lentes tandis que le budget ressemble de plus en plus à un épouvantail. Demain débutera l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et la...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/11/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public