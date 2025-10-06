L'intégrale du 3 novembre 2025

Une semaine après l’ouverture des débats à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu demeure dans l’impasse. Faute de majorité et après avoir abandonné le 49.3, les discussions sont lentes tandis que le budget ressemble de plus en plus à un épouvantail. Demain débutera l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et la... bataille s’annonce rude… Sébastien Lecornu peut-il éviter le pire, pour lui et pour le pays ? Parviendrons-nous à adopter un budget avant le 31 décembre ? On en parle avec : Valérie LECASBLE, Éditorialiste au quotidien le journal.info ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA En deuxième partie, Sens Public va de l'autre côté de l'Atlantique et s'intéresse aux relations Europe-USA. Un an après la victoire électorale de Donald Trump, le fossé entre les États-Unis et leurs alliés européens ne cesse de se creuser. Démocratie, tolérance, règlementation, liberté d’expression, protection des citoyens ou encore transition écologique... une fracture transatlantique semble se dessiner. L’alliance entre Washington et Bruxelles est-elle aujourd’hui menacée ? Comment l’UE peut-elle se réformer sans se renier ? Qui sont encore nos alliés dans cette Amérique ultra-divisée ? On en débat avec : Maud QUESSARD, Directrice du domaine “Espace Transatlantique/Russie” à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire), Spécialiste des politiques étrangères des Etats-Unis et des guerres de l’information, vous venez de publier une étude sur “La Puissance sans principe - Géopolitique du Trumpisme” pour l’IRSEM ; Ronan LE GLEUT, Sénateur LR des Français établis hors de France, Vice-Président de la commission des affaires européennes et Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick, auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” aux éditions Nevigata

