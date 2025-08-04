L'intégrale du 3 septembre

Un imposant défilé militaire à Pékin pour commémorer les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale en présence de Xi Jinping, de Vladimir Poutine du leader Nord-coréen côte à côte. Les trois hommes envoient ainsi un message fort de cohésion face à l’Occident. Deux jours plus tôt, un sommet à Shanghaï, réunissant les grandes puissances ... eurasiatiques, a été marqué par la poignée de main symbolique entre la Chine et l’Inde, un geste qui traduit un rapprochement stratégique et interroge sur l’avenir des relations régionales. À travers ces mises en scène de puissance et ces rencontres internationales, c’est l’équilibre même du système mondial qui semble se redessiner... Quelle place prend désormais Pékin dans le jeu mondial ? La Chine affirme ses ambitions face au camp occidental, dans un nouvel ordre international en construction. Sens Public en débat aujourd’hui avec Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud) , Emmanuel DUPUY, Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Enseignant en géopolitique l’Université catholique de Lille et Emmanuel VERON, Géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) En deuxième partie, Sens Public revient désormais sur le territoire français pour s'intéresser à un sujet plus proche de notre quotidien : Le rapport des Français au travail. Depuis l’annonce de François Bayrou de supprimer deux jours fériés, 84¿% des Français se déclarent opposés à cette mesure.En comparant la France à ses voisins européens, on peut se demander si le mythe du «¿fainéantisme français¿» tient toujours¿: la France travaille-t-elle réellement moins que ses voisins européens ? Mais au-delà des chiffres, pour certains, le travail reste un moyen de s’épanouir et de donner du sens à leur quotidien, tandis que pour d’autres, il se limite surtout à un moyen de gagner sa vie. On peut alors se demander pourquoi cette évolution est survenue et quelles sont les causes de cette évolution ? Pour en débattre, Julia DE FUNES, Docteur en philosophie, Spécialiste du monde du travail, Autrice de “La vertu dangereuse: Les entreprises et le piège de la bien-pensance" (Editions de l’Observatoire, sort en poche le 7 septembre), Alexandre OUIZILLE, Sénateur PS de l'Oise, Enseignant en économie et Sandra HOIBIAN, Docteur en sociologie, Directrice générale du CREDOC, Autrice de “La mosaïque française: Comment refaire société aujourd’hui” (Flammarion)

