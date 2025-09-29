L'intégrale du 30 octobre 2025

Il flotte un parfum de guerre froide dans l'actualité... Ce jeudi, au cours de sa visite diplomatique en Asie, Donald Trump a ordonné la relance des essais d'armes nucléaires des Etats-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans. De quels types d'essais parle-t-il ? Où en est la force de frappe américaine ? Et la France peut-elle servir de bouclier nucléai... re aux autres pays européns ? On en débat dans la première partie de Sens Public avec Olivier KEMPF, Directeur du cabinet stratégique La Vigie, Chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au coeur du chaos" (Arthaud) et Pierre BOURGOIS, Maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest. Giorgia Meloni est-elle devenue le modèle de l'union des droites ? Une coalition solide, un déficit bientôt ramené à 3% du PIB, mais aussi une natalité très faible, ou encore une immigration concédée au patronat, ainsi qu'une rentrée dans le rang européen... Trois ans après son accession au pouvoir, pourquoi Giorgia Meloni fait-elle aujourd'hui rêver les droites françaises ? Place au débat autour du portrait d'une pragmatique, en seconde partie d'émission, avec Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence, Anna BONALUME, Journaliste, Docteur en philosophie et Anthony BELLANGER, Editorialiste à France Info TV, Spécialiste des questions internationales.

