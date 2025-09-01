L'intégrale du 30 septembre 2025

La popularité d’Emmanuel Macron continue de s’effondrer...seuls 22 % des Français le soutiennent aujourd'hui. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella se détachent dans notre baromètre Odoxa de septembre, et deviennent les personnalités politiques les plus populaires, désormais loin devant Edouard Philippe. Ont-ils intérêt à faire tomb... er Sébastien Lecornu ? De son côté, Raphaël Glucksmann surprend et pourrait viser une place au second tour de la présidentielle. L’année 2026 pourrait-elle déboucher sur une présidentielle anticipée ? On en parle avec : Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa; Bérengère BONTE, Journaliste politique et Jean Garrigues , Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » chez Odile Jacob. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au modèle social français. Avec une dette sociale qui continue de se creuser, la Cour des comptes multiplie les alertes et appelle à des mesures fortes. Retraites, sécurité sociale, assurance chômage, comment sauver notre modèle social ? La France a-t-elle encore les moyens ? On en débat avec : Aline LECLERC, Reporter au service Economie du Monde ; Dominique MEDA, Professeure de sociologie à l’université Paris Dauphine, Spécialiste du travail et des politiques sociales, Autrice de « Une Société désirable » (Flammarion), Co-autrice avec Alain Lefebvre en 2006 de « Faut-il brûler le modèle social français ? » (Seuil) et Erwan LE NOAN, Membre du conseil scientifique de la Fondapol, Chroniqueur à L’Opinion, Auteur de “L’obsession égalitaire”

