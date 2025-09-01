Public Sénat
L'intégrale du 30 septembre 2025

La popularité d’Emmanuel Macron continue de s’effondrer...seuls 22 % des Français le soutiennent aujourd'hui. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella se détachent dans notre baromètre Odoxa de septembre, et deviennent les personnalités politiques les plus populaires, désormais loin devant Edouard Philippe. Ont-ils intérêt à faire tomb...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

