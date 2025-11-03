L'intégrale du 4 décembre 2025

À quatre mois des municipales, le Rassemblement national mise sur ce rendez-vous électoral pour consolider son ancrage local, longtemps considéré comme son principal point faible. Le parti prévoit cette fois plus de 700 candidats contre 410 en 2020. Le parti d'extrême-droite lance également une nouvelle méthode pour gagner des parrainages en présent... ant une charte d'engagement destinée aux candidats sans étiquette afin de faciliter leur ralliement. Le RN peut-il l'emporter dans une grande ville ? Quel est le bilan des villes RN ? Quelles sont les ambitions du parti Lepéniste pour les Sénatoriales de septembre prochain ? On en parle avec : Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l'institut de sondages Ipsos-BVA; Béatrice GIBLIN, Géographe, Directrice de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote, Albert ZENNOU, Rédacteur en chef du service politique du Figaro et Pierre DUQUESNE, Journaliste à Contexte Troubles cardiovasculaires, maladies chroniques, obésité, diabète, mais aussi dépression...c'est la liste des maladies provoquées par les aliments ultra-transformés qui constituent pourtant près de 35 % de l'apport calorique quotidien français. Malgré ces signaux alarmants, les grands groupes de l'industrie agroalimentaire et les lobbies continuent de promouvoir ces produits riches en additifs, guidés par des logiques de rentabilité. Comment reconnaitre ces produits ? Peut-on limiter leur consommation ? Quels dangers font-ils peser sur la santé publique ? Comment les responsables politiques réagissent-ils à cette problématique ? On en débat avec : Docteur Mélissa MIALON, Chercheuse à l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), ingénieure en agroalimentaire, docteure en nutrition; Aurore GORIUS, Journaliste indépendante et Grégory CARET, Directeur de l'observatoire de la consommation de l'UFC-Que-Choisir

Voir plus