L'intégrale du 4 décembre 2025

En appelant ses 34 députés à rejeter le budget de la Sécurité sociale, l’ancien Premier ministre, désormais candidat pour la présidentielle de 2027, poursuit son émancipation avec le président de la République. Edouard Philippe, peut-il provoquer la chute du gouvernement Lecornu ? Et est-ce la meilleure stratégie politique pour l’ancien Premie... r ministre dont la courbe de popularité chute ? On en parle avec : Laure SALVAING, Directrice générale de l’institut de sondages Verian; Hadrien BRACHET, Journaliste politique au Point et Emmanuel CAPUS, Sénateur Horizons de Maine-et-Loire En deuxième partie, Sens Public revient sur la situation en Syrie. Il y a un an, le 8 décembre 2024, tombait le régime du dictateur syrien Bachar El Assad. Douze mois plus tard, l’heure est au bilan pour les Syriens...Le nouveau président a-t-il réussi à se détacher de son passé lié à Al-Qaïda ? A-t-il instauré la charia dans le pays ? Pourquoi bénéficie-t-il des faveurs de dirigeants occidentaux, notamment Donald Trump ? On en débat avec : Hala KODMANI, Journaliste à Libération, Spécialiste du Moyen-Orient; Dorothée SCHMID, Responsable du programme Turquie et Moyen-Orient de l'IFRI (Institut français des relations internationales) et Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem et à Washington

