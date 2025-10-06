L'intégrale du 4 novembre 2025

Le rejet par les députés de la taxe Zucman marque un échec pour le PS, et malgré leur mécontentement vis-à-vis du budget actuel, Olivier Faure continue de croire à la possibilité d'un compromis... Les socialistes se trouvent-ils dans une impasse ? L'examen à l'Assemblée nationale du budget de la Sécurité sociale, qui débute aujourd'hui, pourrait... -il offrir au PS de nouvelles marges de manoeuvre ? Le PS pourra-t-il obtenir des concessions de la part de Sébastien Lecornu ? On en débat en première partie d'émission avec : Lucile SCHMID, Présidente du think tank "La Fabrique Ecologique" ; Alexandre OUIZILLE, Sénateur socialiste de l'Oise, Porte-parole du PS et Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards Fausses informations, ingérences étrangères, manipulations par les narcotrafiquants... tous les moyens semblent bons pour perturber le climat politique français. Cette ingérence pourrait-elle s'immiscer jusque dans les élections municipales de 2026 ? C'est la crainte qui grandit en France.... Nos scrutins risquent-ils d'être faussées ? Comment protéger notre démocratie face aux attaques, notamment en provenance de la Russie¿? Et de quelle manière l'intelligence artificielle amplifie-t-elle la portée des fake news ? On en parle en seconde partie d'émission avec : Océane HERRERO, Journaliste Tech à Politico. Article paru en mai : "Ingérences étrangères : comment la France passe à l'offensive"; Martial FOUCAULT, Professeur à Sciences Po, Directeur de l'IRSEM et Catherine MORIN-DESSAILLY, Sénatrice Union Centriste de la Seine-Maritime, Vice-Présidente de la commission des affaires européennes, Membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport.

Voir plus