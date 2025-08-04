L'intégrale du 4 septembre 2025

À l’approche du 8 septembre, l’avenir du gouvernement se joue dans les couloirs de Matignon. François Bayrou multiplie les rencontres avec les chefs de partis, mais les positions se durcissent. Le Parti socialiste a déjà annoncé qu’il ne voterait pas la confiance et se place en alternative, en évoquant l’idée d’alliances avec le centre. Est-... ce le signe qu’un Premier ministre issu de la gauche est désormais envisageable ? Dans le même temps, les Républicains peinent à parler d’une seule voix : quand Wauquiez se dit prêt à composer, Retailleau exclut tout rapprochement avec la gauche. Ces fractures internes peuvent-elles peser sur l’équilibre déjà fragile des négociations à Matignon ? Quant au Rassemblement national, il continue de réclamer une dissolution, mais une majorité absolue lui est-elle réellement accessible en cas de législatives anticipées ? Reste à savoir si le 8 septembre apportera une clarification politique ou ouvrira une nouvelle phase d’incertitude… Pour en parler, Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa, Franck MOREL, Secrétaire national d’Horizons sur le travail et l’emploi, Ancien conseiller social d’Edouard Philippe à Matignon et de plusieurs ministres, Expert à l’Institut Montaigne, Avocat associé chez Flichy Grangé, Auteur avec Bertrand Martinot de “Le travail est la solution” (Hermann) et Valérie GAS, Cheffe du service politique de RFI. En deuxième partie, nous nous concentrons sur la diplomatie française. En effet, la rentrée s’annonce sous haute tension pour la diplomatie française. En effet, la rentrée s’annonce sous haute tension pour la diplomatie française. Le 4 septembre, Emmanuel Macron a réuni à Paris la coalition des volontaires afin de poursuivre le soutien à Kiev et de convaincre Washington d’augmenter la pression sur Moscou. Cette initiative met en lumière une Europe qui tente de s'unir dans un contexte mouvementé mais avec aussi des frictions avec certains alliés européens, notamment l’Italie… Que révèle cette distance sur l’unité de l’Europe face à la guerre en Ukraine¿? Et du côté des États-Unis, jusqu’où Paris peut-elle compter sur le soutien de Washington pour supporter l’Ukraine ? Entre initiatives diplomatiques et critiques internationales, Sens Public se demande où en est réellement la France dans ses relations diplomatiques et quelle influence peut-elle encore avoir sur la scène mondiale ? Pour en débattre, HELENE CONWAY-MOURET, Sénatrice socialiste des Français établis hors de France, Vice-présidente de la commission des Affaires étrangères, Michel DUCLOS, Ancien ambassadeur de France et conseiller spécial de l’Institut Montaigne où on peut lire votre série “Le Monde de Trump”, auteur de « Diplomatie française » (Alpha, 2024) et BENAOUDA ABDEDDAÏM, éditorialiste international aux Echos, auteur de la note stratégique Machiavel, au croisement de la géopolitique et de l'économie disponible sur le site des Echos.

