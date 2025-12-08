Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 5 janvier 2026

Après son arrestation le samedi 3 janvier, l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro doit comparaître devant un juge à New York ce lundi. Cette arrestation permet un accès privilégié aux États-Unis au pétrole du Venezuela, pays possédant les plus grandes réserves mondiales d'or noir. Donald Trump semble ainsi négliger le droit internat...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public