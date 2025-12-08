L'intégrale du 5 janvier 2026

Après son arrestation le samedi 3 janvier, l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro doit comparaître devant un juge à New York ce lundi. Cette arrestation permet un accès privilégié aux États-Unis au pétrole du Venezuela, pays possédant les plus grandes réserves mondiales d'or noir. Donald Trump semble ainsi négliger le droit internat... ional et cherche à transformer l’Amérique latine en son terrain d’influence. Quelles sont les répercussions de ce premier coup de force de l’année¿? Quel avenir politique pour le Venezuela ? Et que prévoit le droit international concernant les méthodes employées par Donald Trump¿? On en débat avec : Maud QUESSARD, Directrice du domaine “Espace Transatlantique/Russie” à l’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire), Spécialiste des politiques étrangères des États-Unis et des guerres de l’information, Publication d'une étude sur “La Puissance sans principe - Géopolitique du Trumpisme” pour l’IRSEM ; Jean-Jacques KOURLIANDSKY, Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès et Ben BARNIER, Grand Reporter à France Télévisions En deuxième partie, Sens Public revient sur les prochaines élections municipales. Dans moins de 70 jours, le premier tour des élections municipales aura lieu. À l’occasion de cette campagne, Sens Public s’intéresse au Rassemblement national, qui n’a pour l’instant annoncé aucun objectif officiel. Une chose semble pourtant évidente : le parti mise sur la qualité plutôt que sur la quantité. Quels sont les atouts et les faiblesses du parti Lepeniste pour réussir son ancrage territorial ? Les brebis galeuses¿de 2024 ont-elles vraiment été écartées¿? La formation d’un groupe RN au Sénat est-elle envisageable¿? On en parle avec : Jean-Yves CAMUS, Directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, Collaboration à l'ouvrage collectif : “L’extrême droite en Belgique” (Centre de recherche et d’information socio-politique) ; Martial FOUCAULT, Professeur à Sciences Po, Directeur de l'IRSEM, À paraître le 2 février : “Le casse-tête démocratique. L’avenir des communes françaises" (L’Aube) et Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI

Voir plus