L'intégrale du 5 novembre 2025

Après 1 277 jours de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés sous caution et ont quitté la prison le mardi 4 novembre. Accusés d'espionnage au profit des services de renseignement français et israélien, qu'ils ont toujours nié, ils attendent désormais leur libération définitive à l'ambassade de France. Pourquoi les d... eux anciens otages ne peuvent-ils pas encore rentrer en France¿? Comment cette libération a-t-elle été obtenue¿? Y a-t-il eu des contreparties, notamment concernant l'application des sanctions économiques contre l'Iran¿? On en parle en première partie d'émission avec : Azadeh KIAN, Professeure émérite de sociologie à l'Université Paris Cité, Autrice de "Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran" (Bloomsbury) ("Repenser le genre, l'ethnicité et la religion en Iran"); Thierry COVILLE, Chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), Spécialiste de l'Iran, Auteur de "L'Iran, une puissance en mouvement" (Eyrolles); Christian CAMBON, Sénateur LR du Val-de-Marne, Membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, Envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales et Emma VILLARD, Avocate de Cécile Kohler, Jacques Paris et de leurs familles Téléphones portables, énergies renouvelables, robots ou encore armes... Les terres rares sont devenues indispensables dans notre quotidien. Pourtant, la majeure partie est contrôlée par la Chine, qui détient pratiquement un monopole. Comment la France et l'Europe peuvent-elles sortir de cette dépendance chinoise ? Faut-il rouvrir des mines sur notre territoire ? On en débat dans la seconde partie de Sens Public avec : Christine KERDELLANT, Journaliste économique et écrivaine ; Adina REVOL, Essayiste, Professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, Auteure de "Rompre avec la Russie, Le Réveil énergétique européen" paru chez Odile Jacob et Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

