L'intégrale du 6 janvier 2026

Après le Venezuela, les États-Unis ont de nouveau évoqué la possibilité d’une annexion du Groenland, territoire danois riche en ressources naturelles. Donald Trump a ainsi déclaré vouloir s’en occuper dans les vingt jours. Cette annonce place l’Europe dans une situation particulièrement délicate, car pour la première fois, les États-Unis, ga... rants de la sécurité des membres de l’OTAN, apparaissent comme une menace potentielle. Comment l’Union européenne peut-elle réagir face à Donald Trump ? L’Europe à 27 est-elle réellement capable de peser face aux puissances américaines, russes et chinoises ? Et Donald Trump peut-il concrètement passer à l’acte ? On en parle avec : Cédric PERRIN, Sénateur LR du Territoire de Belfort, Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat ; Jérôme CLECH, Enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris, Auteur de “Les nouveaux maitres du futur” (Hermann) et Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors, Autrice de “Géopolitique de l’économie” (réédition prévue fin février, Eyrolles) En deuxième partie, Sens Public revient sur la pensée de Nicolas Bouzou et sa nouvelle ère d'abondance. Avec la transition écologique, l’essor de l’intelligence artificielle dans nos modèles économiques et avancées technologiques majeures, l’année 2026 ne marque-t-elle pas le début d’une nouvelle ère d’abondance¿? C’est en tout cas l’avis de l’essayiste Nicolas Bouzou, qui souligne les ruptures de l’an passé, de l’IA générative aux drones, en passant par les progrès de la génétique médicale, et ouvre la réflexion sur le potentiel de ces innovations à transformer durablement notre société. Peut-on réellement envisager une nouvelle phase de croissance portée par ces innovations¿? Le développement de l’IA est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique¿? On en débat avec : Nicolas BOUZOU, Essayiste, Chroniqueur à l’Express, Auteur de “La civilisation de la peur” paru chez XO ; Dominique BOURG, Philosophe, Professeur honoraire à l’université de Lausanne, Auteur de « Leçons des limites planétaires » paru chez Actes Sud et Céline ANTONIN, économiste, Professeure affiliée à Sciences PO, Chercheuse à l’OFCE, Chercheuse associée au collège de France, Autrice avec Philippe Aghion et Simon Bunel de “Le Pouvoir de la destruction créatrice” (paru en 2021 chez Odile Jacob)

Voir plus